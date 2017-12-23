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​В сквере «Энергетиков» неожиданно установили памятный знак Владимиру Губачеву и заодно переименовали сам сквер

Фото Рамиля Нуриева, admsurgut.ru
Фото Рамиля Нуриева, admsurgut.ru

21 декабря состоялся митинг, посвященный установке памятного знака Владимиру Губачеву, сообщает администрация города.

«Мне очень приятно, что такое замечательное событие проходит в преддверии Дня энергетика, – такими словами начал свою речь глава города Вадим Шувалов. – Для многих людей Владимир Георгиевич был наставником, учителем. Нам очень повезло повстречать в жизни достойного человека и мудрого руководителя».

Шувалов выразил надежду, что это место станет знаковым. «В День энергетика многие будут приходить сюда и тем самым вспоминать и славить тех людей, которые совершили трудовой подвиг, построили Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2», – резюмировал Шувалов.

«Историю делают люди. Сегодня мы чествуем человека, который оставил заметный след в истории Сургута, потому что энергетика – это все. Это – жизнь, производство и, как следствие, все остальное, – отметили руководители сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, – Нам не довелось поработать с этим замечательным человеком, но мы из той команды, которая строила предприятия энергетического комплекса, приехав сюда по комсомольским путевкам. Мы знаем, что Владимир Губачев – человек-легенда. Город, наверное, тогда может считать себя городом, когда он помнит своих тружеников, своих героев. Появление этого «Памятного знака» – дань уважения тому подвигу энергетиков, начинавших здесь свой трудовой путь и сделавших Западную Сибирь и город Сургут такими, какие они есть сейчас»


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23 декабря в 10:27, просмотров: 973, комментариев: 24


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Комментарии:
сэнсей
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22 декабря в 11:09
Как сейчас помню с "пятачка" что у парка энергетиков возили вахту на работу Зима мороз -40 под 50 люди в черных спецовках грузятся в машины с тентами и поехали на стройку Хуже зеков возили.Потом уже когда ГРЭСы построили пустили автобусы тоже Пазики ЛАЗЫ
Швондер
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22 декабря в 11:21
Они бы лучше руины на пятачке снесли
Моби Швондер
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22 декабря в 11:51
таки правда - тот хлам уже сто лет стоит
Моби
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22 декабря в 11:52
Кстати, митинг - а кто его согласовал, чёт на сайте администрации ни слова не было, уж не нарушили ли закон?
Маня
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22 декабря в 12:52
Господин Шувалов, почему горожане, общественность, об этом событии ничего не знают? Вернее, не знали. По ходатайству кого-то или чего-то решено поставить памятник и переименовать сквер? Вы же не у себя на огороде распорядились!
Швондер
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22 декабря в 13:10
Да ладно, стоят же через дорогу два изваяния каких-то военных
6xz34e
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22 декабря в 15:08
Господин Швондер!Администрация поступила очень не хорошо.Но и Вы не смейте памятник ВДВ и ребятам,погибшим в Афганистане называть "изваянием". Туда приходят и жители города и те,кто потерял своих близких.Я с учениками там бываю...Не следует так.Вы не правы! Это моё личное мнение.
Швондер
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22 декабря в 15:12
Не истери.
Я не про памятник который нормальный, а про двух непонятных истуканов справа
Dochimacho 6xz34e
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22 декабря в 15:28
Поддерживаю Швондера. Непонять что прилепили к мемореальному комплексу. Дерёвня!!!
йося Швондер
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22 декабря в 15:40
Швон, ну тут ты походу не по детски загрубил, не обессуть если 2 го августа споткнешься раз пять харей об асфальт
Dochimacho йося
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22 декабря в 17:05
Речь идет о здоровой архитектуре города, а установка двух "левых" объектов на законченном мемориале очень плохой вкус и говорит не более чем о низком образовательном уровне горожан. Кстати, бюст Сталина туда впиндюрьте. Третьим будет для чистоты жанра, чо его по городским задворкам типа речпорт таскать.
Швондер
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22 декабря в 18:10
Я всё жду когда там бюст третьего солдафона впиндюрят. Или павлика матросова с веслом
Мономах
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22 декабря в 19:18
Ведь там целый сквер интернационалистов, в нем много места для памятников! Даже для пилотов и авиатехников (которые тож герои в афгане были) место бы нашлось. Взяться и проект сквера бы сделать вначале , неплохо бы!
сэнсей Швондер
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22 декабря в 19:49
Какой ты Шура дикий пошел бы туда и увидел что это десантники памятники Маргеловым отцу и сыну поставил Сначала открыли сквер на Вечном Огне и там собирались памятник Маргелову Василию Филлиповичу "дяде Васе" установить но Шувалов тут поступил мудро и твердо и послал их в сквер к Афганцам Тут он мудро поступил нечего на Мемореале Славы заборы городить.
Швондер
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22 декабря в 20:01
Ааааааа!!!!!
Пазл сошелся!!!! Я думал это один и тот же отлитый в разных опоках.
Ждем третьего - маркелов дух святый
сэнсей Швондер
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22 декабря в 20:18
Да Шура эти голубые береты тебе бы навешали тренделей попадись ты им 2 августа с такими речами зубы бы выплюнул.
Швондер
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22 декабря в 20:24
Это покажет их превосходство да?)))
6xz34e
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22 декабря в 20:25
Да,Швондер,Вы взрослый человек,уже бесполезно.Но своим детям объясните.что "памятник" от слова ПАМЯТЬ,нужно с уважением относится к памятным местам!Очень жаль,что такие как Вы,в случае чего,ни за Родину,ни за мать,ни за себя постоять не смогут!!!
Сергей Б 6xz34e
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22 декабря в 20:27
А какие постоять смогут? Родину то уже просрали…
Сергей Б
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22 декабря в 20:29
Сквер и тот просрали, Шувалов его сам наименовал.
Сергей Б Швондер
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22 декабря в 20:57
Нет. Это Сэнсей за клавиатурой свое превосходство показывает. Надеемся увидеть его 2 августа в голубом берете. На рынке…
Флудер Сергей Б
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22 декабря в 22:23
Сергей, ну, Губачёв-то заслужил, это точно!

*помню, на одном Дне энергетика, мой дедушка (один из его заместителей), представил меня ему (лет 6-7 мне было). Владимир Георгиевич взял меня за подбородок, посмотрел в глаза. Сказал: "Большим начальником будет!" Не сложилось.
Швондер 6xz34e
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23 декабря в 11:08
Памятники не нужно превращать в скопление сомнительных истуканов, уродующих памятник интернационалистам.
У тебя на машине наклеено "Я помню Я гордюсь На Берлин и Можем повторить"?
shpargalo@gk.ru
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23 декабря в 13:05
Памятник поставили прям у грязной, разрисованной остановки...стыд позор...Администрация, взяла тряпки, метла, и убрала, сидите отписками бесполезными занимаетесь..да,да...

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