​В сквере «Энергетиков» неожиданно установили памятный знак Владимиру Губачеву и заодно переименовали сам сквер

21 декабря состоялся митинг, посвященный установке памятного знака Владимиру Губачеву, сообщает администрация города.

«Мне очень приятно, что такое замечательное событие проходит в преддверии Дня энергетика, – такими словами начал свою речь глава города Вадим Шувалов. – Для многих людей Владимир Георгиевич был наставником, учителем. Нам очень повезло повстречать в жизни достойного человека и мудрого руководителя».

Шувалов выразил надежду, что это место станет знаковым. «В День энергетика многие будут приходить сюда и тем самым вспоминать и славить тех людей, которые совершили трудовой подвиг, построили Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2», – резюмировал Шувалов.

«Историю делают люди. Сегодня мы чествуем человека, который оставил заметный след в истории Сургута, потому что энергетика – это все. Это – жизнь, производство и, как следствие, все остальное, – отметили руководители сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, – Нам не довелось поработать с этим замечательным человеком, но мы из той команды, которая строила предприятия энергетического комплекса, приехав сюда по комсомольским путевкам. Мы знаем, что Владимир Губачев – человек-легенда. Город, наверное, тогда может считать себя городом, когда он помнит своих тружеников, своих героев. Появление этого «Памятного знака» – дань уважения тому подвигу энергетиков, начинавших здесь свой трудовой путь и сделавших Западную Сибирь и город Сургут такими, какие они есть сейчас»