​Покайтесь! Патриарх Кирилл рассказал о том, что приближается конец света и объяснил, что нужно делать

Глава Русской Православной Церкви Кирилл полагает, что конец света близко. Как сообщает РБК, он заявил, что "нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов". Однако шансы на выживание есть – в том случае, если люди захотят "затормозить наше сползание в бездну окончания истории". Что же для этого нужно сделать?

Все очень просто – не нужно "раскачивать лодку". Правда, не ту, что вы подумали, а "лодку человеческих страстей". "Сегодня время сплочения всех здоровых сил, и церковь, и искусство, и культура, наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации", – говорит патриарх.