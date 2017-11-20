16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,2746   EUR  69,6654  

На школьника с Ямала набросились из-за его выступления в бундестаге. Что же он такого сказал?

Школьник из Нового Уренгоя приняли участие в Центральном траурном митинге в бундестаге, представив проекты, посвященные памяти жертв войны и тирании, сообщает «Lenta.ru».

Старшеклассник Николай Десятниченко рассказал историю солдата Георга Йохана Рау, которую ему удалось восстановить при помощи немецких общественников.

В сети возмутились выступлением и посоветовали школьнику посетить лагеря смерти, некоторые заявили о готовности направить обращения в Минобразования по поводу речи гимназиста.

Znak.ru привел речь Николая дословно. «Здравствуйте. Меня зовут Николай Десятниченко, Я учусь в гимназии в городе Новый Уренгой. Мне предложили участвовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим в времена Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я увлекаюсь с детства историей и своей страны, и Германии. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Он родился 17 января 1922 года в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине ефрейтора и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Георг был одним из 250 тыс. немецких солдат, которые были окружены Советской армией в так называемом «советском котле». После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тыс. из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные немецкого солдата считали его пропавшим без вести. И лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули для посещения захоронения вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Отто фон Бисмарк сказал: “Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну”. Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн. Спасибо за внимание».

Отметим, что глава Нового Уренгоя Иван Кострогриз прокомментировал возмущения в интернете по поводу выступления старшеклассника. «Призываю руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии — давняя традиция. Говоря словами главы государства, «российские и немецкие школьники собираются вместе и вместе могут посмотреть на трагедии прошлого, вместе проанализировать, к чему приводит национальная нетерпимость, стремление к порабощению целых стран и народов».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 19:26, просмотров: 86, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 19:45
Стало быть, стремление к порабощению народов и стран не целых, а по частям, автору цитаты меньше претит...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте пройдет третье мероприятие проекта «Популярная наука в Сургуте»

​В Сургуте пройдет третье мероприятие проекта «Популярная наука в Сургуте»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:47
372 0
​Парад народов

​Парад народов
Что читают в Республике Марий Эл, о чём писал Чингиз Айтматов и кто такой Ижик — расскажут на выставке в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина
Надежда Макаренко 19 ноября в 09:49
507 5
«Порт» Шрёдингера

«Порт» Шрёдингера
Ни жив ни мёртв? С чем встречает свой первый юбилей главная молодежная площадка Сургута
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:00
712 5
«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»

«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»
Заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков рассказал, с какими успехами и проблемами культурный центр встречает первый юбилей
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:56
649 2
«Канцелярия поработила здравый смысл»

«Канцелярия поработила здравый смысл»
Автор создания и куратор деятельности КЦ «Порт», бывший начальник учреждения Сергей Нестеров — о том, как возник культурный центр и какие у него перспективы
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:38
735 3
​Наталья Куксенко: «Если перерасчёт не выгоден для пенсионера, мы его не делаем»

​Наталья Куксенко: «Если перерасчёт не выгоден для пенсионера, мы его не делаем»
По большей части обработанных нами заявлений пенсии увеличились
Лилия Сулейманова 18 ноября в 11:11
660 1
​Сила противодействия

​Сила противодействия
Борьба с экстремизмом стала одной из главных тем форума «Югра многонациональная»
Артем Мазнев 18 ноября в 10:16
415 1
​Сургутская неделя. За всё хорошее

​Сургутская неделя. За всё хорошее
И против газопроводов, пробок и мусора
Василий Мирский 17 ноября в 18:12
752 4
​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»

​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»
О жилищном строительстве, молодежи, межбюджетных отношениях и главной проблеме Тюменской области — в эксклюзивном интервью СИА-ПРЕСС
Дмитрий Щеглов 17 ноября в 14:10
804 1
​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»

​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»
Артем Мазнев 17 ноября в 11:34
482 0
​Не дайте в детях погубить веру в справедливость

​Не дайте в детях погубить веру в справедливость
Но…Нам дали утешительный приз – чайный сервиз на 12 персон для 17 детей и двоих взрослых!
Эльмира Гатауллина, сургутянка 17 ноября в 10:21
1605 57
Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ

Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ
В редакцию СИА-ПРЕСС пришел ответ на официальный запрос. Публикуем его полностью
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 17:01
2003 9
​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА

​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА
Лишь 1,6 процента респондентов заявили, что зарабатывают на этом
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:42
330 0
Редакция СИА-ПРЕСС

​От редакции. Казус Трубецкого-Бражникова
Может ли чиновник такого ранга подобным образом говорить с кем-либо вообще, пусть даже «злым хейтером»? Нет. Он должен был пожать человеку руку, выслушать, не перебивая, потом спокойно высказать свое мнение
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:35
1183 14
​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»

​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»
История, рассказанная на странице думы Сургута «ВКонтакте»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 12:24
852 6
Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?

Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?
Немножко редакции, немножко вставок, и очередной хит о героических буднях пана головы готов. Ладно, хоть не все вырезал. Но и тут видно, как «херой» Трубецкой злого хейтера одолел
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 16 ноября в 09:22
1057 9
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика