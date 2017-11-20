На школьника с Ямала набросились из-за его выступления в бундестаге. Что же он такого сказал?

Школьник из Нового Уренгоя приняли участие в Центральном траурном митинге в бундестаге, представив проекты, посвященные памяти жертв войны и тирании, сообщает «Lenta.ru».

Старшеклассник Николай Десятниченко рассказал историю солдата Георга Йохана Рау, которую ему удалось восстановить при помощи немецких общественников.

В сети возмутились выступлением и посоветовали школьнику посетить лагеря смерти, некоторые заявили о готовности направить обращения в Минобразования по поводу речи гимназиста.

Znak.ru привел речь Николая дословно. «Здравствуйте. Меня зовут Николай Десятниченко, Я учусь в гимназии в городе Новый Уренгой. Мне предложили участвовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим в времена Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я увлекаюсь с детства историей и своей страны, и Германии. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Он родился 17 января 1922 года в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине ефрейтора и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Георг был одним из 250 тыс. немецких солдат, которые были окружены Советской армией в так называемом «советском котле». После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тыс. из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные немецкого солдата считали его пропавшим без вести. И лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули для посещения захоронения вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Отто фон Бисмарк сказал: “Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну”. Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн. Спасибо за внимание».

Отметим, что глава Нового Уренгоя Иван Кострогриз прокомментировал возмущения в интернете по поводу выступления старшеклассника. «Призываю руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии — давняя традиция. Говоря словами главы государства, «российские и немецкие школьники собираются вместе и вместе могут посмотреть на трагедии прошлого, вместе проанализировать, к чему приводит национальная нетерпимость, стремление к порабощению целых стран и народов».