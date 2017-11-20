​Госавтоинспекция Югры предупреждает о сильном снегопаде

В ближайшие дни в округе продолжится выпадение снега, на дорогах возможна гололедица, сообщает УМВД России по округу.

Не смотря на своевременную уборку и вывоз снега с дорог, ухудшение погоды все равно неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число аварий, видимость на дороге снижается, асфальтовое покрытие становится скользким, что провоцирует дорожно-транспортные происшествия.

В связи с этим автоинспекторы просят водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.

Уважаемые пешеходы – для Вашей безопасности крайне важно усилить внимание и осторожность при переходе проезжей части и ношения на одежде световозвращающих элементов. Перед выходом на дорогу несколько раз посмотрите по сторонам, убедитесь в безопасности вашего передвижения.