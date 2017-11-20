​Utair признали лучшей авиакомпанией в регионах России И СНГ

2 год подряд авиакомпания UTair удастоилась международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards в номинации «Лучшая региональная авиакомпания России и СНГ».

Отмечается, что это одна из самых объективных наград в индустрии делового туризма – победителя определяют не члены жюри, а пассажиры. Прозрачность голосования контролирует аудиторская компания.

«Utair – это простой способ стать ближе. Нам есть, что предложить и корпоративным, и индивидуальным клиентам. В текущем сезоне мы уже расширили расписание на 10 популярных направлениях, чтобы каждый мог выбрать оптимальное время для поездок. Мы связываем города напрямую, поэтому наш пассажир из Сургута без пересадок летит в Екатеринбург, а из Уфы – в Самару. Развитие транспортной доступности остается нашей стратегией до 2025 года», – прокомментировал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.