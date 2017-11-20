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​ФАС отказала в возбуждении дела о ценовом сговоре на iPhoneX

Федеральная антимонопольная служба вновь отказалась возбуждать дело по жалобе о ценовом сговоре при продаже телефонов Apple, на этот раз из-под подозрения вышел iPhoneX, сообщает «Интерфакс».

«Антимонопольное ведомство сообщает, что на установление реселлерами одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение», – заявили в пресс-службе ФАС.

«Принимая во внимание, что AppleiPhoneX 256 GB поступил в продажу на территории РФ 03.11.2017, в настоящий момент не представляется возможным сделать вывод о наличии либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства. В возбуждении дела заявителю отказано», – сообщил представитель ФАС.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 67, комментариев: 0


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