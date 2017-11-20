​Поступления в бюджет от акцизов на крепкий алкоголь увеличились на 22 млрд рублей

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поступления в бюджет от акцизов на крепкий алкоголь выросли на 17 процентов, или 22 млрд рублей с начала года, сообщает «ТАСС»

«У нас на сегодняшний день по акцизам (на алкоголь - прим. ред.) плюс 18,4 процента (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - прим. ТАСС.), в частности, по крепкому алкоголю мы фиксируем рост поступлений 17 процентов, это плюс 22 млрд рублей», – сказал Мишустин.

Он также отметил, что поступления страховых взносов за 10 месяцев 2017 года выросли на 8,6 процента в годовом выражении и достигли 4,6 трлн рублей, а налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за январь - октябрь 2017 года выросли на 19,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,3 трлн рублей.