ФСБ РФ создала базу данных со сведениями об иностранных террористах

ФСБ России создала базы данных со сведениями об иностранных террористах-боевиках, сообщает «ТАСС». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва и Баку активно взаимодействуют в антитеррористических проектах, которые существуют в рамках СНГ. «Кроме того, по двусторонней линии соответствующие наши компетентные органы находятся в очень тесном контексте, – подчеркнул Лавров. – Один из практических примеров - наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах».

«Это очень важная сфера борьбы и профилактики террористических преступлений, – указал Лавров. – Все желающие могут ею пользоваться, и чем шире будет эта база, чем больше разных государств будет участвовать в ней, тем легче будет отслеживать маршруты перемещения тех бандитов, которые сегодня могут с Ближнего Востока оказаться в Центральной Азии, потом в Малайзии».