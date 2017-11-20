​Стоимость элитного жилья в Москве выше, чем в Токио и Берлине

Согласно международному исследованию консалтинговой компании Knight Frank Москва заняла 13 позицию в мировом рейтинге городов по стоимости элитной жилой недвижимости, сообщают «Ведомости».

В своем исследовании компании ранжировала города по площади жилья, которую можно приобрести на $1 миллион. Таким образом, по данным на начало октября 2017 года средняя цена предложения элитных новостроек в Москве составляла 708 000 руб. ($12 300) за «квадрат». Соответственно, на $1 млн в среднем в столице можно купить около 81 кв. метр.

В Токио и Берлине на $1 млн можно купить соответственно 92 кв. м и 84 кв. метров. Самое дорого жилье продается в Монако (17 кв. м за $1 млн), Гонконг (19 кв. м за $1 млн) и Нью-Йорк (26 кв. м $1 млн).