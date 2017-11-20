​Общественная палата России предлагает упростить раздел имущества при разводе

Общественная палата РФ (ОП РФ) направила в Госдуму законопроект поправок к Семейному кодексу, касающихся раздела имущества при разводе супругов, сообщают «Известия».

ОП РФ предлагают в обязательном порядке указывать в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), что квартира супругов находится в их совместной собственности. Помимо этого общественники предлагают супругам делить сразу все имущество, а не частями. В палате отмечают, что такой подход позволит снизить нагрузку на суды.

Также ОП предлагает ввести новый принцип раздела бизнес-активов: пакеты акций или доли в компаниях достанутся тому, кто непосредственно ими занимался. Второй же супруг получит "справедливую компенсацию" по решению суда.