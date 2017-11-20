Россияне стали брать кредиты в два раза чаще по сравнению с 2009 годом

По сравнению с 2009 годом россияне стали брать кредиты в банках в два раза чаще, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Исходя из данных центра 57 процентов респондентов заявили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов. В 2009 году данный показатель был вдвое меньше – 26 процентов.

Опрошенные отмечают, что в случае срочной необходимости большинство россиян занимают средства у близких людей (64 процента против 54 процентов в 2014 г.), 35 процентов берут кредит в банке (32 процента в 2014 г.).

Доля россиян, имеющих опыт получения кредитов, за последние три года выросла с 58 до 67 процентов.

Опрос был проведен 13-15 ноября среди 1800 респондентов.