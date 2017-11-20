16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,2746   EUR  69,6654  

​Михаил Селюков с рабочим визитом посетил деревню Русскинская

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил с рабочим визитом деревню Русскинская Сургутского района, где встретился с главой поселения и его жителями.

Глава Александр Сытов рассказал об особенностях Русскинской. Половина ее жителей – ханты. Они круглый год проживают в родовых угодьях, а в деревню приезжают редко, чтобы навестить детей или купить продуктов. Хантам, живущим так, как жили их деды и прадеды, тяжело воспринимать современные реалии. Это касается различных сфер жизни: от медицины до предпринимательской деятельности. Тем не менее, процесс хоть и медленно, но идет. Так уже двое из них открыли свои индивидуальные предприятия и вносят значительный вклад в развитие туризма. Их угодья ежегодно посещают сотни туристов со всего мира.

Также Михаил Селюков пообщался с трудовым коллективом Русскинского центра досуга и творчества. В центре занимаются порядка 300 ребятишек. Жизнь Центра интересна и насыщена событиями. Визит областного парламентария совпал с празднованием дня рождения Деда Мороза, который сотрудники Центра превратили в настоящий праздник для всей деревни. Работники Русскинского ЦДиТ рассказали депутату и о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в своей работе.

«Мы всегда стараемся уделить особое внимание тем учреждениям, которые работают с детьми. Помощь оказывается разная: и в организации спортивных сборов, приобретении экипировки или костюмов, покупке оборудования, - сказал Михаил Селюков. – И хотя всем, к сожалению, не поможешь, но точечно некоторые вопросы удается решать».

В завершении рабочего дня Михаил Викторович провел прием граждан по личным вопросам. Были затронуты различные проблемы, такие как качество питьевой воды, предоставление служебного жилья, уровень заработной платы. Понижение заработной платы коснулось работников бывшего интерната в Русскинской. С сентября этого года интернат был преобразован в общеобразовательную школу. В связи с изменением статуса учебного заведения заработная плата воспитателей снизилась, хотя декларировалось, что реорганизация приведет к ее увеличению.

По результатам всех обращений граждан были даны разъяснения и подготовлены депутатские запросы, которые будут направлены в соответствующие инстанции.

«Русскинская – деревня со своей особой спецификой. Конечно, здесь, как и везде, есть свои достижения и проблемы. Еще есть вопросы с аварийным и ветхим жильем, с качеством питьевой воды и другие. Но уверенными шагами идет развитие туристического бренда, что привлекает сюда туристов со всего мира» - отметил Михаил Селюков.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:47, просмотров: 184, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте пройдет третье мероприятие проекта «Популярная наука в Сургуте»

​В Сургуте пройдет третье мероприятие проекта «Популярная наука в Сургуте»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:47
307 0
​Парад народов

​Парад народов
Что читают в Республике Марий Эл, о чём писал Чингиз Айтматов и кто такой Ижик — расскажут на выставке в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина
Надежда Макаренко 19 ноября в 09:49
490 4
«Порт» Шрёдингера

«Порт» Шрёдингера
Ни жив ни мёртв? С чем встречает свой первый юбилей главная молодежная площадка Сургута
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:00
695 5
«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»

«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»
Заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков рассказал, с какими успехами и проблемами культурный центр встречает первый юбилей
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:56
629 2
«Канцелярия поработила здравый смысл»

«Канцелярия поработила здравый смысл»
Автор создания и куратор деятельности КЦ «Порт», бывший начальник учреждения Сергей Нестеров — о том, как возник культурный центр и какие у него перспективы
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:38
686 3
​Наталья Куксенко: «Если перерасчёт не выгоден для пенсионера, мы его не делаем»

​Наталья Куксенко: «Если перерасчёт не выгоден для пенсионера, мы его не делаем»
По большей части обработанных нами заявлений пенсии увеличились
Лилия Сулейманова 18 ноября в 11:11
649 1
​Сила противодействия

​Сила противодействия
Борьба с экстремизмом стала одной из главных тем форума «Югра многонациональная»
Артем Мазнев 18 ноября в 10:16
412 1
​Сургутская неделя. За всё хорошее

​Сургутская неделя. За всё хорошее
И против газопроводов, пробок и мусора
Василий Мирский 17 ноября в 18:12
747 4
​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»

​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»
О жилищном строительстве, молодежи, межбюджетных отношениях и главной проблеме Тюменской области — в эксклюзивном интервью СИА-ПРЕСС
Дмитрий Щеглов 17 ноября в 14:10
795 1
​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»

​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»
Артем Мазнев 17 ноября в 11:34
474 0
​Не дайте в детях погубить веру в справедливость

​Не дайте в детях погубить веру в справедливость
Но…Нам дали утешительный приз – чайный сервиз на 12 персон для 17 детей и двоих взрослых!
Эльмира Гатауллина, сургутянка 17 ноября в 10:21
1576 55
Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ

Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ
В редакцию СИА-ПРЕСС пришел ответ на официальный запрос. Публикуем его полностью
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 17:01
1982 9
​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА

​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА
Лишь 1,6 процента респондентов заявили, что зарабатывают на этом
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:42
327 0
Редакция СИА-ПРЕСС

​От редакции. Казус Трубецкого-Бражникова
Может ли чиновник такого ранга подобным образом говорить с кем-либо вообще, пусть даже «злым хейтером»? Нет. Он должен был пожать человеку руку, выслушать, не перебивая, потом спокойно высказать свое мнение
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:35
1173 14
​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»

​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»
История, рассказанная на странице думы Сургута «ВКонтакте»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 12:24
842 6
Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?

Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?
Немножко редакции, немножко вставок, и очередной хит о героических буднях пана головы готов. Ладно, хоть не все вырезал. Но и тут видно, как «херой» Трубецкой злого хейтера одолел
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 16 ноября в 09:22
1048 9
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика