​Михаил Селюков с рабочим визитом посетил деревню Русскинская

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил с рабочим визитом деревню Русскинская Сургутского района, где встретился с главой поселения и его жителями.

Глава Александр Сытов рассказал об особенностях Русскинской. Половина ее жителей – ханты. Они круглый год проживают в родовых угодьях, а в деревню приезжают редко, чтобы навестить детей или купить продуктов. Хантам, живущим так, как жили их деды и прадеды, тяжело воспринимать современные реалии. Это касается различных сфер жизни: от медицины до предпринимательской деятельности. Тем не менее, процесс хоть и медленно, но идет. Так уже двое из них открыли свои индивидуальные предприятия и вносят значительный вклад в развитие туризма. Их угодья ежегодно посещают сотни туристов со всего мира.

Также Михаил Селюков пообщался с трудовым коллективом Русскинского центра досуга и творчества. В центре занимаются порядка 300 ребятишек. Жизнь Центра интересна и насыщена событиями. Визит областного парламентария совпал с празднованием дня рождения Деда Мороза, который сотрудники Центра превратили в настоящий праздник для всей деревни. Работники Русскинского ЦДиТ рассказали депутату и о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в своей работе.

«Мы всегда стараемся уделить особое внимание тем учреждениям, которые работают с детьми. Помощь оказывается разная: и в организации спортивных сборов, приобретении экипировки или костюмов, покупке оборудования, - сказал Михаил Селюков. – И хотя всем, к сожалению, не поможешь, но точечно некоторые вопросы удается решать».

В завершении рабочего дня Михаил Викторович провел прием граждан по личным вопросам. Были затронуты различные проблемы, такие как качество питьевой воды, предоставление служебного жилья, уровень заработной платы. Понижение заработной платы коснулось работников бывшего интерната в Русскинской. С сентября этого года интернат был преобразован в общеобразовательную школу. В связи с изменением статуса учебного заведения заработная плата воспитателей снизилась, хотя декларировалось, что реорганизация приведет к ее увеличению.

По результатам всех обращений граждан были даны разъяснения и подготовлены депутатские запросы, которые будут направлены в соответствующие инстанции.

«Русскинская – деревня со своей особой спецификой. Конечно, здесь, как и везде, есть свои достижения и проблемы. Еще есть вопросы с аварийным и ветхим жильем, с качеством питьевой воды и другие. Но уверенными шагами идет развитие туристического бренда, что привлекает сюда туристов со всего мира» - отметил Михаил Селюков.