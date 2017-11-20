​22 ноября в Сургуте состоится межрегиональная конференция «Социальное сопровождение как эффективная практика социальной помощи семьям с детьми»

В мероприятии примут участие руководители региональных министерств социального развития, органы исполнительной власти Югры и местного самоуправления, а также представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе конференции будет разобран обширный спектр вопросов, касающихся реализации региональных комплексов мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в том числе создания региональной инфраструктуры социального сопровождения семей с детьми, внедрения моделей и механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, социальных технологий и методик работы с семьей с детьми, а также информационного, методического и кадрового обеспечения процесса.