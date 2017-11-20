В 2017 году программа «Земский доктор» привлекла на работу в отдаленные территории Югры 47 врачей

Проект «Земский доктор» существует уже пять лет, он направлен на привлечение молодых врачей в сельскую местность. А с недавнего времени материальная помощь, предусмотренная программой, выплачивается и медработникам, трудоустраивающимся в городские учреждения здравоохранения.

«За время своей работы программа «Земский доктор» расширилась и изменилась к лучшему, – считает председатель комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Думы Югры Сергей Великий. – Так, по нормам окружного законодательства получить единовременную выплату в 1 миллион рублей смогут и врачи востребованных специальностей в городах, а по 500 тысяч рублей – работники среднего медицинского звена (акушеры и фельдшеры). Добавлю, что и молодым врачам, и фельдшерам выдаётся по 100 тысяч рублей в виде единовременного пособия на хозяйственное обустройство».

Отметим, что в текущем году программа «Земский доктор» привлекла на работу в отдаленные территории нашего региона уже 47 врачей. А самыми востребованными являются отоларингологи, рентгенологи, офтальмологи и неврологи.