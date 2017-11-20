Россияне высказали свое мнение в открытом опросе о президенте России Владимире Путине

Левада-центр в октябре 2017 года выяснил мнения россиян о главе государства. На вопрос, что им не нравится в президенте России Владимире Путине, 15 процентов россиян заявили, что он «не заботится» и «забыл о простых людях», 10 прцоентов считают, что он слишком «мягок по отношению к министрам», 7 процентов упрекают лидера страны за то, что он «не борется с коррупцией» и «развел вокруг себя воров», сообщает «РБК».

В ходе опроса респонденты сами называли характеристики, присущие, по их мнению, президенту. В ходе опроса также были отмечены бедность и низкие зарплаты населения (6 процентов), многословность президента (5 процентов), проблемы в экономике страны (4 процента), слишком большое внимание Путина к внешней политике и обороне страны (4 процента), его авторитарность (3 процента).

Из положительных черт россияне выделили его решительность, мужественность (19 процентов), проводимую внешнюю политику, защищающую страну от Запада (18 процентов), опыт президента в политике (16 процентов), ум, образованность, культуру (15 процентов). Всего 4 процента россиян ценят президента за его патриотизм, 3 процента — за последовательность, 2 процента — за возвращение Крыма. Вопрос также был открытым с возможностью дать несколько вариантов ответа.