Мединский ответил на обвинения Райкина по поводу проверок «Сатирикона»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что сложившаяся ситуация вокруг театра "Сатирикон" и конфликт с его художественным руководителем Константином Райкиным связан исключительно с финансовой деятельностью учреждения, сообщает «Newsru».

«Ничего личного, только работа», – заявил глава ведомства. Отметим, что на прошлой неделе Райкин призвал «урезонить» Мединского, а также обвинил министра в попытках помешать работе театра из чувства мести.

Мединский напомнил, что в прошлом году власти дали "Сатирикону" время на устранение недостатков в финансовой и хозяйственной деятельности. «К концу года вместо устранения недостатков мы видим новую серию патетических выступлений на тему того, что меня лично душит министр, далее следует серия оскорблений в мой лично адрес», – заявил он.

По словам Мединского, он «уже привык» к «наездам» на него лично. «Как правило все эти наезды, истории, что кого-то обидели, кого-то я лично преследую - все связано на 99 процентов с деньгами и на 1 процент с организационной некомпетентностью», – сказал Мединский.