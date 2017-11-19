​В России может поменяться Конституция, "написанная либералами". Ради чего?

В России может поменяться Конституция. Об этом говорит законопроект, внесенный в Госдуму депутатом-режиссером Владимиром Бортко. По его словам, стране не подходит основной закон, который был "написал либералами". так как в нем нет прописанных "государственных ценностей", а также зафиксировано превалирование международных законов над национальными.

Напомним, что в 1, 2 и 9 главы Конституции нельзя просто так внести поправки – это может сделать только Конституционное собрание. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своих личных предположениях пояснил, что это может быть связано с передачей власти Владимиру Путину после сложения его президентских полномочий в 2024 году (тогда он завершит прописанный в Конституции двойной срок пребывания у власти в качестве главы государства).