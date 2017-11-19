​Открытый в Москве памятник Александру III раскритиковали за исторические ляпы

Памятник императору Александру III, открытый в Москве, содержит множество исторических ляпов, пишут в сети. Так, Достоевский, изображенный в качестве одной из знаковых личностей той эпохи, умер незадолго до вступления Александра III в царствование. В то же время автор скульптуры Андрей Ковальчук в интервью "Эху Москвы" заявил, что все претензии к его работе надуманны.