​Александр Овечкин получил шайбой в лицо. Пришлось накладывать швы

Российский хоккеист Александр Овечкин в ходе матча против "Миннесоты" получил шайбой в лицо. Это было больно и кроваво – спортсмену пришлось покинуть лед, ему на губу наложили несколько швов. Правда, уже в следующем периоде Овечкин вернулся в игру и сделал результативную передачу. В итоге "Вашингтон кэпиталс" победили со счетом 3:1.