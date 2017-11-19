Крупнейшее в мире воздушное судно "переломилось" в воздухе и упало на юге Англии

Менее чем через 24 часа после успешного испытательного полета в воздухе над Великобританией потерпело крушение самое крупное в мире воздушное судно Airlander 10, сообщает The Sun 18 ноября. Гондола аппарата оказалась полностью разрушена. Находившаяся на борту дирижабля женщина из числа персонала получила незначительные травмы, она доставлена в больницу.

По словам очевидцев, воздушное судно будто "переломилось", сдулось, после чего рухнуло на землю в районе английского графства Бедфордшир.

Airlander 10 представляет из себя гибрид самолета, вертолета и дирижабля весом 20 тонн. Как отмечают разработчики, он может подняться на высоту в 5 км, и передвигаться со скоростью до 148 километров в час. Воздушное судно, заполненное гелием, может находиться в воздухе до пяти дней в пилотируемом режиме, перевозить грузы до 10 тонн и садиться на воду.

Стоимость гибрида составляет 25 млн фунтов стерлингов (около $33 млн).