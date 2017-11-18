Минтранс хочет разделить субсидирование авиаперевозок по регионам

Министерство транспорта предлагает дифференцировать субсидирование региональных авиаперевозок, цитирует «Коммерсант» слова главы ведомства Максима Соколова. По его словам, «основа останется та же, но будет более тонкая настройка». «Не только по регионам, там будут разные приоритеты по субсидированию»,— цитирует ТАСС министра. Он уточнил, что Минтранс все еще поддерживает обнуление НДС на региональные авиарейсы в облет Москвы.

26 октября правительство продлило до 2021 года льготный налоговый режим для российских авиакомпаний на внутренние перевозки. Размер льготы составил 10%. При этом сниженная ставка НДС на внутренние перелеты — 10% вместо 18% — действует с 1 июля 2015 года.