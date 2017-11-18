Ученые отправили инопланетянам музыку

Международная группа ученых отправила музыкальное послание жителям других планет: инопланетяне получат 33 ролика по 10 секунд каждый, сообщает «Известия». Авторы музыки — участники фестиваля в испанской Барселоне (Sonar music festival in Barcelona).

Отправили музыку в космос специалисты из США, работающие по проекту METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) и их коллеги из Испании из местного Института космических исследований. Сигналы отправлены посредством антенны EISCAT (European Incoherent SCATter Scientific Association) диаметром 32 м, установленной в норвежском Тромсе.

Название послания — Sоnar Calling GJ 273b. Оно направлено на звезду Лейтена в созвездии Малый Пес, вокруг вращаются две планеты. Ответа землянам придется ждать минимум 25 лет, уточняет «Газета.ру».