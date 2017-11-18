Математика Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму, могут перевести в свидетели

Математик Дмитрий Богатов, которого обвиняют в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, может перейти в статус свидетеля по делу, сообщает «Медуза». По словам источника, близкого к расследованию, «Богатову в ближайшее время могут изменить статус с обвиняемого на свидетеля в связи с результатами, полученными в ходе [обследования на] полиграфе».

Дмитрий Богатов прошел тест на полиграфе («детекторе лжи») в конце октября, рассказал его адвокат Саркис Дорбенян. Специалисты-психологи с использованием современного оборудования подтвердили, что Дмитрий Богатов не врет и не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют, — сказал он.

Как писал «Коммерсант», защита 14 ноября ходатайствовала о приобщении результатов исследования к уголовному дела, но пока не получила ответа от следствия.

Математик Дмитрий Богатов был задержан в апреле 2017 года — его заподозрили в том, что он под псевдонимом и через анонимайзеры призывал устроить массовые беспорядки на акции протеста 2 апреля в Москве. Когда суд отказался его арестовать, в дело добавили призывы к терроризму, после чего Богатов все же был арестован.

Богатов говорит, что не имеет отношения к этим записям и в момент их публикации не был дома. Он был оператором выходного узла анонимной сети Tor и с его IP-адреса записи мог публиковать другой человек.