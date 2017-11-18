Главу «дочки» «Газпром нефти» в ЯНАО обвиняют в получении крупной взятки

В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено дело о коммерческом подкупе в отношении гендиректора крупного дочернего предприятия "Газпром нефти" - депутата регионального Законодательного собрания Павла Крюкова, сообщает newsru.com.

По данным следствия, 17 ноября в Ноябрьске подозреваемый "получил от лица, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника в качестве коммерческого подкупа деньги в сумме более 1 миллиона рублей".

Речь идёт о Павле Крюкове, главе одной из крупнейших "дочек" "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". В "Газпром нефти" говорят, что компания готова оказывать все необходимое содействие правоохранительным органам в при проведении следственных мероприятий.

Крюков - депутат Законодательного Собрания ЯНАО четвертого и пятого созывов. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, удостоен звания "Почетный нефтяник", "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" и "Заслуженный работник ПАО "Газпром нефть". Согласно декларации, которую он публикует как депутат, в 2016 году он заработал почти 35 млн рублей.