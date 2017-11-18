Госдума забраковала законопроект о госрегулировании цен на продукты

Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект о государственном регулировании цен на продовольственные товары, предусматривающий ограничение торговых надбавок, сообщает «Известия». Результат рассмотрения документа представлен на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект, внесенный депутатами от партии КПРФ, наделяет правительство России полномочиями по установлению предельных размеров торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости. При этом региональные власти могут установить отдельный перечень продуктов, на которые предусмотрены ограниченные наценки. Однако этот список не может быть шире установленного правительством.

Как уточняет «РИА Новости», принятие законопроекта отклонили думский комитет по экономической политике и правительство РФ.

По мнению кабмина, госрегулирование цен на продукцию необходимо рассматривать лишь как крайнюю временную меру влияния на рынок, а постоянный контроль за ними может привести к росту стоимости других товаров за счет понесенных торговыми сетями издержек. Это, в свою очередь, может привести к дефициту продуктов с отрегулированными ценами.

Кроме того, в Госдуме посчитали недопустимым установление разных перечней товаров в субъектах РФ, поскольку это фактически означает введение регионального ценообразования