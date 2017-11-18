Фермерам окажут дополнительную помощь

В соответствие с реализацией Послания президента РФ от 5 декабря 2016 года, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства приняла дополнительные меры, направленные на стимулирование развития сельскохозяйственной кооперации.

Принятые меры направлены на расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе самостоятельное создание современного продающего сайта фермерским хозяйствам. Кроме того, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства утвердила специальные кредитные продукты, в том числе под оборотные средства, на организацию финансирования инфраструктуры для сельскохозяйственных кооперативов, а также финансирование предэкспортных поставок малого и среднего предпринимательства.