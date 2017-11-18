Югорские студенты смогут поучаствовать в «лаборатории волонтерства»

В Екатеринбурге начинает свою работу «лаборатория волонтерства». В ней смогут пройти практику студенты из Югры, планирующие работать на международных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу – 2018 или «Тест-драйв в Уральском федеральном». Участникам расскажут, как общаться с гостями города из разных уголков России и других стран, помогут научиться действовать в экстренных ситуациях, а также дадут возможность пройти практику с профессиональными волонтерами.

Первые практические занятия пройдут в период зимних каникул во время проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном». Десятки волонтеров будут работать с детьми из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Участники приедут в крупнейший федеральный университет страны специально, чтобы почувствовать себя в роли студентов и протестировать российскую систему высшего образования.

Полученный опыт волонтеры смогут применить, в том числе, во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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