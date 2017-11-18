В Ханты-Мансийске проходит фестиваль молодых семей

Ежегодный окружной фестиваль клубов молодых семей проходит в Ханты-Мансийске в эти выходные. Его цель - укрепление и развитие института семьи в автономном округе, пропаганда традиций целостности, верности в семье, внимания к детям и уважения к родителям.

В Фестивале принимают участие 120 молодых семей, где возраст одного из родителей не превышает 35 лет.

Программой Фестиваля предусмотрены образовательные и дискуссионные площадки, выступления, мастер-классы экспертов и гостей Фестиваля, выставки-презентации и показательные выступления делегаций клубов молодых семей, культурные, спортивные и творческие мероприятия, круглый стол представителей клубов молодых семей и органов власти автономного округа, экскурсии.