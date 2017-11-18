Сургутские молодые поэты представители литературный сборник

В культурном центре «Порт» прошла презентация поэтического сборника «Сургут рифмуется?» за авторством молодых сургутских поэтов. Свой поэтический вечер литераторы начали с дани памяти югорскому поэту Петру Суханову. Ему удавалось выразить свои чувства к Сургуту, даже не называя его по имени, утверждают авторы сборника. Этот стиль в своих стихах старались соблюдать и молодые поэты.

«Все стихи, что мы добавили в сборник, ограничены рамками повествования о Сургуте. Но при этом мы не чувствуем себя стесненными, потому что у нас не было четкой градации, чтобы в стихах присутствовало название города. То есть мы можем читать и на философскую, и на любовную тематику. Да все что угодно, лишь бы с образом города», – считает поэтесса Александра Астра.

Познакомиться с творчеством молодых сургутских поэтов можно и в интернете, в социальной сети «ВКонтакте» действует группа «Литературный Сургут».