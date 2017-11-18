Названы победители премии «Просветитель»

В Москве названы победители премии в области научно-популярной литературы «Просветитель», сообщает Lenta.ru.

Лауреатами в номинации «Естественные и точные науки» стали Дарья Варламова и Антон Зайниев с книгой «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города».

В номинации «Гуманитарные науки» премия поделена между Александром Пиперски с книгой «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» и авторами книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» — Аленой Козловой, Николаем Михайловым, Ириной Островской и Ириной Щербаковой.

В народном голосовании победили Станислав Дробышевский и Александр Пиперски.

Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Все финалисты премии получат по 100 тысяч рублей.

Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру.