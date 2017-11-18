США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии

Белый дом заявил, что Россия якобы «не ценит» жизни жертв химических атак в Сирии, поскольку блокирует в Совбезе ООН резолюции о расследованиях, сообщает Газета.ру. Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь администрации президента США Сары Сандерс.

Ранее Россия заблокировала продление мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР).

«Наложив вето на продление мандата СМР, Россия послала четкий сигнал того, что она не ценит жизни жертв химических атак или не уважает разумные стандарты международного поведения в отношении использования такого оружия», — отметила Сандерс.

Она добавила, что США продолжат пытаться возобновить эту миссию.