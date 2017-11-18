Путин одобрил проведение Театральной олимпиады в России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Театральную олимпиаду 2019 года в Петербурге ожидает успех, сообщает «Известие». Также свое мнение он высказал в ходе выступления на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

С идеей проведения Театральной олимпиады выступил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. По мнению режиссера, «это будет праздник разных театров мира, взаимопонимания, диалога», что было бы «крайне необходимо». Инициативу поддержали глава государства и зарубежные деятели искусства.

Путин напомнил, что в 2001 году в Москве уже проходило такое мероприятие. Тогда олимпиада стала беспрецедентной по масштабу акцией, в которой приняли участие порядка 5 тысяч артистов из 40 стран, а число посетителей превысило 1 миллион, добавил он.

«Не сомневаюсь, что новый показ выдающихся достижений театральных деятелей мира ожидает не меньший успех, тем более что местом ее проведения станет один из красивейших городов Европы и мира — Санкт-Петербург, который по праву является культурной столицей нашей страны», — приводит слова российского лидера ТАСС.