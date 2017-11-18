Набережную а Мегионе построят на президентский грант

В Мегионе построят набережную на президентский грант. Несколько недель назад среди горожан провели конкурс на лучший ландшафтный проект. Уже проведены работы по очистке территории и водоема. Весной здесь установят лавки и скамейки.

Всего заявки на участие подали 29 человек в разных возрастных категориях. Вместе с заявкой каждый участник представил свою идею по благоустройству (эскиз или макет).

Первый транш финансирования по президентскому гранту в размере 50 тысяч рублей уже получен. Еще одна часть в размере 400 тысяч рублей придет в декабре. На эти деньги будут закуплены скамейки и лавки, которые установят весной.