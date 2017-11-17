Путин пообещал талантливой молодежи один миллиард рублей

Владимир Путин сообщил о дополнительном выделении одного миллиарда рублей ежегодно на расширение системы президентских грантов, сообщает "Коммерсант".

«Я предлагаю дополнить систему грантов президента новым направлением — поддержкой молодых талантливых людей с тем, чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги»,— сказал президент на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

По словам президента, вторая часть этого гранта будет направлена на поиск молодых талантливых людей. «Мы сделаем это дополнение к президентским грантам ежегодно в объеме одного миллиарда рублей»,— цитирует Владимира Путина ТАСС.