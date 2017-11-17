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Проведена первая в мире операция по пересадке головы. Но есть один нюанс

Первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае в ходе 18-часовой операции, сообщает Lenta.ru. Во время процедуры удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

Об успешной пересадке головы объявил итальянский нейрохирург Серджо Канаверо на пресс-конференции в Вене. Операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета (Китай) во главе с доктором Жэнь Сяопином. По словам Канаверо, трансплантация головы живого человека пройдет в ближайшее время.

В сентябре 2016 года нейрохирург опубликовал видео, в котором показаны животные (мышь и собака), пережившие пробную операцию по пересадке головы. В ходе эксперимента на животных использовался полиэтиленгликоль, который вводился в пораженные участки спинного мозга и способствовал восстановлению связей между тысячами нейронов.

Операция на трупе проведена в рамках подготовки к пересадке человеческой головы российского программиста, страдающего от нейродегенеративного заболевания. Однако нет никаких убедительных доказательств того, что операция осуществится.


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Сегодня в 21:31, просмотров: 145, комментариев: 0


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