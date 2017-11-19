​Березовский район планирует включаться в воздушные перевозки по Югре

В Березовском районе есть два аэропортовых комплекса – в Березове и Игриме – которые могут принимать самолеты. И тема региональных авиаперевозок, поднятая Натальей Комаровой в ходе большой пресс-конференции, закономерно интересует этот муниципалитет. Но для этого местной власти нужно поддерживать в нормальном состоянии взлетно-посадочные полосы, а это дело непростое с финансовой и инженерной точки зрения.

Это местные жители и руководители муниципалитета обсудили с представителями региональной власти. Решили, что наилучшее решение – это ремонт нынешнего покрытия ВПП для их бесперебойной работы в течение как минимум еще пяти лет. Окончательное решение по этому поводу будет приниматься в первом квартале 2018 года.