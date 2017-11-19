Завтра, 20 ноября, в Югре, равно как и других субъектах России, пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. В честь этого события в регионе на базе учреждений Депсоцразвития Югры можно будет получить любую необходимую консультацию для детей и их законных представителей. Где это будет – можно посмотреть здесь.
Завтра Югра отметит единый Всероссийский день правовой помощи детям
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19 ноября 2017 в 13:07, просмотров: 516, комментариев: 0
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