​Завтра Югра отметит единый Всероссийский день правовой помощи детям

Завтра, 20 ноября, в Югре, равно как и других субъектах России, пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. В честь этого события в регионе на базе учреждений Депсоцразвития Югры можно будет получить любую необходимую консультацию для детей и их законных представителей. Где это будет – можно посмотреть здесь.