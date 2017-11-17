98 процентов билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года были проданы в течение суток

За сутки после возобновления продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года было скуплено 98 процентов билетов, сообщают «Ведомости».

«В результате высочайшего спроса почти вся квота билетов была распределена. Доступными для приобретения остаются билеты для особой категории лиц», — говорится в сообщении FIFA.

При этом отмечается, что более половины заявок были поданы от болельщиков из России. Среди других стран лидируют по числу заявок Аргентина, Мексика, США, Бразилия, Колумбия, Китай, Австралия, Германия и Индия.

Напомним, что продажа билетов на матчи проходит в несколько этапов.