Каждый второй россиянин призывает официально отмечать 7 ноября

Фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно которому 54 процента россиян считает необходимым отмечать годовщину Октябрьской революции (7 ноября), аргументируя свою позицию тем, что это «важная историческая дата», сообщает «Интерфакс».

Противоположную позицию заняли 29 процентов опрошенных. Они не считают этот день праздником (7 процентов), плохо относятся к революции, к коммунистическим идеям и просто называют этот праздник неактуальным (по 6 процентов).

При этом отмечается, что доля россиян, считающих 7 ноября особым, важным днем, заметно выросла за последние пять лет - с 38 процентов в 2012 году до 53 процентов сейчас.

Напомним, что сотая годовщина Октябрьской революции была 7 ноября этого года.