​В Советском районе всем миром разбирают несанкционированные свалки

На Пионерском кирпичном заводе (располагается в поселении Пионерский, Советский район) активисты и работники местной администрации разобрали несанкционированные свалки – целых пять штук. Правда, пока это не так много – всего в интерактивной карте несанкционированных свалок, созданной ОНФ, в Пионерском отмечены 130 подобных мусорок, из которых убраны 75. Как сообщает заведующий городским хозяйством поселения Евгений Сыстерев, на ликвидацию свалок из бюджета израсходовано более полутора миллионов рублей.