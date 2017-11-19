На Пионерском кирпичном заводе (располагается в поселении Пионерский, Советский район) активисты и работники местной администрации разобрали несанкционированные свалки – целых пять штук. Правда, пока это не так много – всего в интерактивной карте несанкционированных свалок, созданной ОНФ, в Пионерском отмечены 130 подобных мусорок, из которых убраны 75. Как сообщает заведующий городским хозяйством поселения Евгений Сыстерев, на ликвидацию свалок из бюджета израсходовано более полутора миллионов рублей.
В Советском районе всем миром разбирают несанкционированные свалки
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19 ноября 2017 в 10:37, просмотров: 497, комментариев: 0
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