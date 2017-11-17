​В Сургуте прошла акция «Определи свой сахар»

В Сургутском многофункциональном центре предоставления услуг состоялась социальная акция «Определи свой сахар». Сургутяне смогли оперативно проверить состояние своего здоровья одновременно с получением услуг МФЦ Сургута, сообщает «Центр медицинской профилактики» в Сургуте.

По результатам акции в общей сложности у 15 процентов выявлено повышенное артериальное давление, у 8 процентов - повышенная глюкоза, у 32 процентов - избыточная масса тела.

Сургутянам акция понравилась, многие благодарили организаторов за удобство и комфорт.