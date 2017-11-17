​Министр здравоохранения РФ: в России лучшая выживаемость детей при онкологии

Дети, страдающие онкологическими заболеваниями, в России выживают больше всех в мире. Такую информацию выдала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она заявила, что за последние 26 лет выживаемость детей с раком увеличилась с 7 процентов до 70-80 процентов – то есть в десять раз. «А при некоторых других, таких как лимфолейкоз у детей, – до 90%», – говорит Скворцова, подчеркивая, что это лучший в мире показатель.