​Когда очень хочешь собаку: сургутянка украла из рук ребенка щенка таксы

В начале ноября к полицейским обратилась сургутянка, которая сообщила, что у ее несовершеннолетней дочки украли щенка миниатюрной таксы, стоимостью около восьми тысяч рублей.

Сургутянка рассказала, что в фойе продуктового магазина незнакомая женщина, воспользовавшись отсутствием взрослых, из рук ребенка забрала собаку по кличке Бейли, отстегнув ее от поводка, и скрылась.

Стражи правопорядка задержали 41-летнюю грабительницу, щенка вернули в семью.

Теперь злоумышленнице грозит четыре года лишения свободы.