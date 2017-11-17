​Госдума дала авиакомпаниям управу на дебоширов на борту

Авиаперевозчики теперь смогут отказывать дебоширам в доступе на свои самолеты. Такое право им дала Госдума, принявшая соответствующий закон. Если кто-то устроил драку или какое-нибудь иное хулиганство на борту, то, во-первых, командир экипажа может его сдать в полицию по приземлении, а в дальнейшем авиакомпания в течение года может не пускать его на рейсы. Это будет делаться на основании решения суда, который назначит хулигану административное наказание за невыполнение приказов командира судна. Тогда авиаторы смогут официально уведомить человека, что он в течение некоторого времени для них – персона нон-грата, пишут «Ведомости».

Правда, в этом законе есть исключения. Например, в том случае, если человек не может иным способом добраться до своей страны, либо если его депортируют. Есть и более гуманные исключения – в случае, если даже дебоширу нужно на лечение, похороны родственника или в случае сопровождения инвалида.