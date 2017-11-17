​Песков прокомментировал позицию Путина по поводу двух неявок Сечина в суд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе того, что глава "Роснефти" Игорь Сечин дважды не являлся в суд по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, сообщает «ТАСС».

Однако это не является вопросом Кремля, «здесь не может идти речи о личной позиции [главы государства]», – уточнил Песков. «Он [президент] в курсе [того, что Cечин не являлся в суд]. СМИ же сообщают, во всех дайджестах вся эта информация дается», – сказал пресс-секретарь.

Напомним, что Сечин уже дважды пропустил заседание суда, где он должен быть допрошен в качестве свидетеля обвинения по делу Улюкаева, которому вменяют получение взятки в размере $2 млн. Следующее заседание назначено на 22 ноября.