​Михаил Селюков провел прием граждан в поселке Белый Яр

Депутат Тюменской областной Думы (фракция ЛДПР) Михаил Селюков в рамках работы в избирательном округе провел прием граждан по личным вопросам в г.п. Белый Яр Сургутского района. Основная проблематика, затронутая в обращениях – переселение из ветхого и аварийного жилья.





Жители одного из аварийных домов поселка обратились к областному парламентарию за помощью. Их дом построен в 1983 году и находится в плачевном состоянии. Жильцы показали депутату, в каких условиях живут. Стены потрескались, крыша течет, канализация прогнила настолько, что часто отходы жизнедеятельности оказываются под полом жильцов первого этажа и просачиваются в квартиру. Жители за свой счет провели в прошлом году независимую экспертизу, по результатам которой дом признан аварийным. Однако он до сих пор не расселен, и люди продолжают жить в ужасных условиях.

«Проблема аварийного и ветхого жилья – одна из наиболее часто затрагиваемых гражданами на личных приемах, - отметил Михаил Селюков. – Работа по расселению ведется, но решение вопроса зачастую затягивается на многие годы, что неизбежно приводит к росту недовольства среди населения. Одним из возможных путей решения проблемы может стать изменение подхода к реализации программы переселения и принятие новых эффективных управленческих решений».

По результатам всех обращений граждан были даны разъяснения и подготовлены депутатские запросы, которые будут направлены в соответствующие инстанции.