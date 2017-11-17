​Кремль о новой встрече Путина и Трампа

Советник президента России Юрий Ушаков заявил, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждается, сообщают «Ведомости».

«Об этом нет еще и речи. Никто не обсуждает даже этот вопрос, никто, насколько я знаю», — говорит Ушаков.

Напомним, что встреча президентов должна была состояться 10 ноября во Вьетнаме. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча не состоялась из-за отсутствия гибкости со стороны США. Они предложили лишь одно место и время, которое не устроило Кремль.