​Сургутские полицейские оперативно раскрыли тяжкое преступление. Злоумышленников могут посадить на 15 лет

15 ноября трое мужчин 37, 28 и 24 лет намерено провоцировали конфликт с заявителем. Оценив количество нападающих и обстановку, потерпевший решил скрыться от них, но ему это не удалось. Подозреваемые догнали его и избили, после чего отобрали документы, деньги, сотовый телефон и ключи от машины, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.

Все трое были задержаны, при этом отмечается, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Похищенное изъято, а по данному факту возбуждено уголовное дело. Наказание за данное ­преступление – лишения свободы на срок до пятнадцати лет.