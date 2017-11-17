Овечкин о создании Putin Team: Я просто хочу сделать все, что могу, для моей страны

Российский хоккеист Александр Овечкин в интервью для электронной версии газеты The New York Times рассказал, что создал общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина ради своей страны и людей, которые ее поддерживают, сообщает «ТАСС».

«Это все ради страны», – заявил Овечкин, комментируя свое решение создать движение под названием Putin Team ("Команда Путина"). «Я просто хочу сделать все, что могу, для моей страны», – приводит издание его слова.

Он также подчеркнул, что идея создать движение была его собственной. «Putin Team - это Putin Team, – сказал хоккеист. – Это просто для людей, которые поддерживают страну, и это по сути простая вещь». При этом спортсмен отмечает, что у него , как и у многих других хоккеистов, нет какой-либо склонности к политике. «Мы не настолько умны, – сообщил он. – Мы просто остаемся в стороне и делаем свою работу».