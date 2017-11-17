В Югре запустили международную систему поддержки врачебных решений

В Югре завершилась установка международной системы поддержки врачебных решений «АЛГОМ».

Воспользоваться IT-ресурсом смогут врачи всех медицинских специальностей первичного звена из Няганской городской поликлиники, Окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске, Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив, Сургутской городской клинической поликлиники № 2, Сургутской городской клинической поликлиники № 5, Нижневартовской городской детской поликлиники и Нижневартовской городской поликлиники.

На данный момент врачи семи медицинских организаций апробируют систему поддержки врачебных решений и делятся первыми впечатлениями.

Как сообщают в департаменте здравоохранения округа, международная редакция системы поддержки врачебных решений непрерывно изучает, оценивает, отбирает и упорядочивает новую информацию по диагностике и лечению и ставит целью дать врачу необходимую информацию за одну минуту. Данный ресурс - это труд десятков тысяч ученых и врачей из 130 стран мира, 20 координаторов и 300 практикующих врачей-специалистов с научными степенями в составе редакции, 2 000 постоянных авторов, 37 000 врачей и исследователей из 130 стран мира в рамках Кокрейновского сотрудничества. К созданию российской версии привлечены 38 кафедр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, чья основная задача – привести содержание в полное соответствие с российскими клиническими руководствами и нормативными документами Минздрава РФ.